Fortunes diverses pour les Belges à l’étranger: les joueurs de l’AC Milan grimacent, ceux de Wolfsburg ont le sourire

L’AC Milan s’est lourdement incliné 4-0 sur le terrain de la Lazio pour la 19e journée du championnat d’Italie de football mardi. Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi sont tous les trois montés à la 59e minute et Aster Vranckx est resté sur le banc pour les Rossoneri.

La Lazio a démarré la rencontre pied au plancher et Sergej Milinkovic-Savic a ouvert le score après quatre minutes. Les Romains ont ensuite doublé la mise peu avant le repos via Mattia Zaccagni (38e). Les montées au jeu d’Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi à la 59e minute n’ont pas permis aux Milanais d’inverser la tendance et Luis Alberto a inscrit le 3-0 sur penalty (67e). Felipe Anderson a ensuite fixé le score final à 4-0 (75e).