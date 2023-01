Etats-Unis: un gynécologue reconnu coupable d’agressions sexuelles sur ses patientes

Un ancien gynécologue new-yorkais, qui avait été accusé d’agressions sexuelles par des dizaines de femmes, conduisant son hôpital à payer plus de 200 millions de dollars de dommages et intérêts, a été reconnu coupable mardi devant une cour fédérale de Manhattan, où il risque la prison à vie.

L’ancien médecin de 64 ans, qui exerçait notamment au centre médical Irving de la prestigieuse université new-yorkaise de Columbia (CUIMC), avait été accusé par des dizaines de victimes, dont des patientes mineures, entre le début des années 1990 et 2012.

M. Hadden, qui n’exerçait plus depuis 2012, avait plaidé coupable devant un tribunal de l’Etat de New York en 2016 de charges moins lourdes. Il avait alors été privé de sa licence médicale et inscrit au fichier des délinquants sexuels, mais l’accord lui avait évité la prison.