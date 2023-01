Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Alexander Blockx... les principaux résultats de la nuit à l’Open d’Australie (vidéos)

Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du double de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associée à l’Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s’est inclinée en trois sets 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 contre la paire composée de l’Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse dans une rencontre initialement prévue mardi mais reportée à cause de la pluie.

En simple, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, s’est qualifiée, mercredi à Melbourne, pour les demi-finales de l’Open d’Australie où elle affrontera la Polonaise Magda Linette.

Sabalenka, 24 ans, a battu en quarts la Croate Donna Vekic (64e) 6-3, 6-2 et rejoint pour la première fois le dernier carré du Majeur australien. Elle a déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale.

De son côté, la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie en battant la Tchèque Karolina Pliskova (31e) 6-3, 7-5, mercredi à Melbourne.

Chez les juniors, Alexander Blockx s’est qualifié pour les quarts de finale du double juniors garçons de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associé au Brésilien Joao Fonseca, avec qui il forme la paire tête de série N.1, Blockx s’est imposé contre le duo composé du Canadien Keegan Rice et du Sud-Coréen Hoyoung Roh sur le score de 6-3, 4-6 (10-3) en 1 heure et 15 minutes dans une rencontre initialement prévue mardi mais reportée à cause de la pluie.

En quarts de finale, la paire belgo-brésilienne affrontera les vainqueurs du match entre la paire composée du Polonais Tomasz Berkieta et l’Autrichien Joel Schwaerzler et celle composée de l’Ukrainien Volodymyr Iakubenko et l’Estonien Oliver Ojakaar.