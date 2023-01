Bien à la loupe: une maison familiale à Ottignies pour 449.000 euros (photos)

Cette maison à la façade Art nouveau est implantée dans le centre d’Ottignies, à deux pas de toutes les facilités : gare, arrêts de bus, commerces, écoles… En plus d’un petit jardin et d’un garage, elle possède quatre grandes chambres et deux salles d’eau, ce qui en fait un bien idéal pour un usage familial ou une colocation (moyennant accord des autorités). Elle aura besoin de quelques travaux, surtout énergétiques, mais a déjà subi des rénovations dans les années 2010 et est habitable. Ses principaux atouts sont sa localisation et ses volumes.

1

Situation

Cette maison deux façades est située sur l’un des axes d’entrée menant au centre d’Ottignies. Son environnement immédiat rassemble quelques commerces (pharmacie, librairie…) et des arrêts de bus, alors que la gare d’Ottignies se trouve à un peu moins de dix minutes de marche. Il faut compter à peu près le même temps à pied pour rejoindre davantage de commerces et services, dont le centre commercial du Douaire ou encore la Clinique Saint-Pierre. On trouve également de nombreuses écoles dans un rayon de deux kilomètres autour de l’habitation, et la localisation de la maison permet d’accéder rapidement en voiture à Louvain-la-Neuve (5 minutes), Wavre (10 minutes) ou encore à l’autoroute E411 et à la nationale 25 (moins de 10 minutes). La maison dispose à la fois d’un garage et d’un emplacement de parking privatif juste devant celui-ci.

2

Etat général

Comme l’indique sa façade Art nouveau, cette maison a été construite au début du 20e siècle. Ses dernières rénovations remontent au début des années 2010, époque à laquelle la chaudière au gaz a été installée. Plusieurs châssis datent aussi de cette période, alors que d’autres sont en double vitrage et ont été placés à la fin des années 1990. Il reste aussi quelques fenêtres en simple vitrage à remplacer. La maison aura idéalement besoin de quelques améliorations énergétiques mais elle offre déjà tout le nécessaire pour vivre : ses salles d’eau sont complètes et fonctionnelles, sa cuisine équipée est assez récente, son système électrique est conforme, etc. L’ensemble est rehaussé par quelques éléments de caractère comme la façade avant et les hauts plafonds du rez-de-chaussée.

3

Disposition

Le rez-de-chaussée de la maison est situé un peu en hauteur et en retrait de la rue. La porte d’entrée donne accès à un couloir qui traverse la profondeur de l’habitation. Sur la droite de celui-ci, on retrouve un séjour composé de deux pièces en enfilade. La cuisine se trouve quant à elle au bout du couloir, côté jardin. Elle est précédée par un WC et un accès aux caves, ainsi que par une remise qui pourrait être transformée en véranda. A l’entresol, on retrouve un WC et une grande salle de bain que l’on peut éventuellement reconvertir en chambre ou bureau. Quelques marches plus haut, le premier étage accueille deux grandes chambres et une salle de bain alors que le deuxième et dernier étage rassemble deux grandes chambres et une troisième plus petite qui se prêterait bien à l’aménagement d’une salle d’eau (un lavabo est déjà présent). La maison possède aussi un jardin orienté plein Sud et un sous-sol dans lequel on retrouve deux caves et un garage une voiture.

4

Prix

Le prix de vente de cette maison est de 449.000 euros. Des aménagements et améliorations restent possibles (notamment au niveau énergétique) mais le bien est dans un bon état global et tout de suite habitable.

Surface habitable : 210 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 3,6 ares

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : E