Coronavirus: moins de pécule et de jours de vacances pour plus de 300.000 travailleurs en 2023

Plus de 300.000 travailleurs en Belgique perdront cette année des jours de congé et recevront moins de pécule de vacances, selon des calculs du syndicat chrétien. Il s’agit d’une conséquence de la crise du covid.

Au premier semestre 2022, les entreprises pouvaient encore faire appel au système de chômage temporaire corona. Mais les jours de chômage temporaire corona pris en 2022 ne sont plus assimilés à des jours de travail effectifs pour le calcul du droit aux jours de vacances et au pécule de vacances.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un chômage corona ininterrompu lors des six premiers mois de 2022, le travailleur perdrait la moitié de ses 20 jours de congé légaux et la moitié du pécule de vacances. Cela peut poser particulièrement problème aux travailleurs soumis à une fermeture collective durant les mois d’été. Il peut même arriver que ces travailleurs n’aient plus assez de jours de congés légaux pour couvrir cette fermeture collective.