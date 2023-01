Les bovins interdits de trempette et de buvette dans les cours d’eau

L’interdiction datait de… 1967. Mais depuis lors, il y a eu de nombreuses dérogations. C’est fini depuis ce 1er janvier, pour des raisons de protection des rivières, à cause des déjections, de l’érosion et du piétinement.

Nos amis les bovidés sont au centre de bien des cibles ces derniers temps. On leur reproche notamment de trop… roter et donc de polluer la planète en émettant du méthane. Leur alimentation devrait idéalement être adaptée pour réduire ces émissions, le maïs étant par exemple plus gazogène que l’herbe. Un problème mondial. Par ailleurs, en Région wallonne, depuis ce 1er janvier, il leur est interdit d’aller s’abreuver ou de prendre le frais dans les rivières de 1re, 2e et 3e catégorie. Les nuisances sont ici d’un autre ordre : érosion des berges, pollution de l’eau (parfois de baignade en aval) avec eutrophisation à cause de leurs déjections, piétinement, colmatage et envasement du fond des cours d’eau avec en conclusion, la mise en péril de la biodiversité, que ce soit la flore ou la faune.