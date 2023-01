Wallonie: le sprint final est engagé pour les aides européennes

Avez-vous conservé le souvenir de la fable du lièvre et de la tortue, le premier piquant un sprint désespéré en se rendant compte qu’il avait pris ses aises et que la seconde allait lui donner une leçon à la course, un comble ? Comparaison n’est pas raison, mais la mésaventure pourrait bien arriver à des opérateurs wallons qui comptaient bénéficier des aides européennes du Feder et qui doivent engager un contre-la-montre afin de remplir leurs obligations pour le 31 décembre 2023.

Au parlement de Wallonie qui planche sur la question, le ministre-président Elio Di Rupo a parlé d’expérience : « En début de programmation, quand on lance le projet, on va à son aise (comme le lièvre, NDLR) et puis tout à coup, on se réveille. Or c’est l’inverse qu’il faudrait faire. » Une version contemporaine de la morale de La Fontaine : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »