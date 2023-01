Mis de côté à Rijeka, l’ancien joueur du Standard Damjan Pavlovic s’envole vers la Suède

Damjan Pavlovic va connaître un troisième club cette saison. L’ancien joueur du Standard, qui avait disputé 35 matches avec le club liégeois avant d’être transféré à Rijeka, en Croatie, l’été dernier, va désormais rejoindre le club de Degerfors en Suède.

Indésirable aux yeux de son nouveau coach Sergej Jakirović à Rijeka, Pavlovic était prié de se trouver un nouveau club, et ses possibilités étaient réduites étant donné qu’il avait déjà évolué sous les couleurs du Standard et de Rijeka cette saison, et qu’il ne pouvait évoluer dans trois clubs différents sur la même saison.