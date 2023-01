Dimanche, En une nuit...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Dimanche ****

Théâtre Les Tanneurs

Julie Tenret, Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud prouvent qu’on peut carburer au dérèglement climatique tout en prospérant à l’énergie renouvelable, créer un spectacle sur les catastrophes naturelles à venir et propulser un imaginaire plus ébouriffant que les pales d’une éolienne.

En une nuit – Notes pour un spectacle à faire ***