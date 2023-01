Bientôt le festival de cinéma du réel En ville!

Cette manifestation bruxelloise est portée par l’association Le p’tit ciné (LPC), structure de programmation de films qui œuvre au développement des publics du cinéma du réel via différentes activités mises en place tout au long de l’année. Au programme de cette exploration des territoires de l’intime 2023, 24 films récents, 16 premières belges, dont les derniers films d’Alessandro Comodin (Gigi La Legge fera l’ouverture), Miléna Trivier, Laura Poitras (son documentaire All the Beauty and the Bloodshed fera la clôture), Faustine Cros ou Jonás Trueba, des sections compétitives et séances spéciales, une visite guidée de Bruxelles avec L’architecture qui dégenre, une conférence gesticulée de la géographe Sarah De Laet sur le logement. On épingle également la master classe sur le processus de travail avec des enfants-acteurs sur le tournage de Un monde, sur le harcèlement, avec Laura Wandel (entrée libre).