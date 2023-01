Phénomène de Raynaud: quand les doigts deviennent froids et insensibles en hiver

Doigts blancs et engourdis par le froid… Et si le simple fait d’avoir « les mains froides » cachait un trouble de la circulation sanguine ?

Froid de canard à l’extérieur. Les mains à l’air. Stupeur, des doigts blancs, voire même un peu gonflés. Ce phénomène médical porte un nom : Raynaud. Les personnes qui en souffrent sont atteintes « d’un vasospasme des extrémités du corps, surtout des doigts », évoque d’emblée le professeur Frédéric Houssiau, interniste rhumatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Sous l’effet du froid, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui engendre « des doigts blancs cadavériques avec une limite tout à fait nette » et un sentiment de main anesthésiée. Plus aucune goutte de sang ne peut se frayer un chemin. Mal oxygénés, les doigts deviennent ensuite bleutés avant de prendre une couleur rougeâtre qui est le signe que les artères se rouvrent et que le sang circule à nouveau.