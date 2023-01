Pourquoi le prix des bananes a-t-il explosé?

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bananes. Le prix de ce fruit a considérablement augmenté. Il est désormais 20 à 25 % plus cher, rapporte RTL Info. Et pour cause : les prix de l’énergie liés au cycle de mûrissage des bananes.

En effet, les bananes doivent être ventilées pendant cinq jours avant de pouvoir être livrées. « Les palettes de bananes ont été chargées au port d’Anvers. Elles viennent du Costa Rica. Elles sont entreposées ici pour commencer leur cycle de mûrissage qui va durer à peu près de 5 à 6 jours, avant la livraison vers le client qui sera la grande distribution ou autre », explique Christophe Vandenbroeck, directeur d’une mûrisserie de bananes.