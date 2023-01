Novartis condamné pour avoir voulu préserver les ventes d’un médicament plus cher

Ce n’est pas courant : l’Autorité belge de la concurrence (ABC) a infligé ce mardi une amende de 2,7 millions d’euros au groupe pharmaceutique suisse Novartis pour abus de position dominante. L’affaire est ancienne et résulte d’une plainte introduite par Test-Achats il y a… huit ans. L’abus concerne deux médicaments : le Lucentis et l’Avestin, utilisés par les ophtalmologues pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), principale cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Ces produits appartiennent à la même famille de médicaments et ont une valeur thérapeutique similaire. Le Lucentis est produit par Novartis et l’Avastin par un autre groupe pharmaceutique suisse, Roche.