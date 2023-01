Hors des sentiers battus avec le See Festival à Bozar

Bozar, du 25 au 28 janvier. Infos : www.bozar.be

Quatre jours de films et concerts autour des cultures contemporaines d’Europe du Sud-Est : voilà la proposition, hors des sentiers battus, du See Festival qui se tient à Bozar jusqu’au 28 janvier. En plus de deux films de la réalisatrice bosniaque Aida Begić, le festival propose un panel musical diversifié. D’un côté, un concert du Belgian National Orchestra (dirigé par Frédéric Chaslin) avec la soprano roumaine Angela Gheorgiu (photo) et le ténor Jonathan Tetelman dans un programme mêlant Puccini et Verdi à des airs roumains (en ouverture ce mercredi). De l’autre, des artistes aux influences multiples comme le groupe de musique traditionnelle Perija, Georges Xylouris et son laouto – luth crétois au long manche, l’Arcus Quartet ou encore le DJ Kurt Overbergh.