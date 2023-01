Le petit moment qui fait du bien: se rassurer sur son pouvoir de séduction avec Paul Mirabel

Qui ne s’est pas planté lamentablement, au moins une fois (et c’est peu dire) à l’occasion d’un premier rendez-vous ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e) dans le cas et, contrairement à ce qu’on peut penser, cela arrive à tout âge. Chez Paul Mirabel, comme chez beaucoup, cela a commencé très tôt, dès l’adolescence et dans la foulée de celle-ci. Invité chez McFly et Carlito, notre gaillard se souvient de sa pire anecdote de rendez-vous. Tout y passe : la fille qu’il repère au cours de théâtre où le prof lui demande de faire le dauphin, le message auquel il n’espère aucune réponse vu le nombre de vents qu’il se prend habituellement, la réponse étonnamment positive, l’arrivée au resto où il découvre la présence d’une personne qui va considérablement le distraire de son objectif premier (dix contre un que vous ne devinerez pas l’identité du mystérieux perturbateur) et les suites d’une soirée qui, ça au moins on pouvait s’y attendre, ne se passera pas vraiment comme prévu. Comme toujours avec Paul Mirabel, c’est aussi désolant qu’hilarant.