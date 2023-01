Schuman: une passerelle en suspens

La Région va mandater Beliris pour réaliser une étude de faisabilité du tracé cyclo piéton entre le Parlement européen et la Commission. « Mauvaise bonne idée », selon « EU cycling group » qui estime préférable d’investir dans le réseau actuel.

La Région bruxelloise a, on le sait, décidé de revoir son approche pour le développement urbanistique du quartier européen. Balayés les grandes tours et les immeubles dédiés au seul bureau. Remballé aussi le Plan d’aménagement directeur Loi qui laisse place à une feuille de route pour rythmer l’évolution du parc immobilier. Mais aussi l’aménagement de l’espace public qui devra notamment faire place à la mobilité douce.

Dans les cartons, on retrouve un projet emblématique à savoir la création d’une passerelle cyclo piétonne devant relier Schuman à l’Esplanade Solidarnosc soit les deux institutions européennes que sont la Commission et le Parlement. Un projet plutôt séduisant en théorie mais qui suscite pas mal d’inquiétude et de questionnement comme le relayaient il y a peu nos confrères de Bruzz.