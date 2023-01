Des parcours qui sortent du cadre

Dans une époque où tout semble de plus en plus formaté par les algorithmes et la peur de l’inconnu, il est réconfortant de voir que de nombreux individus parviennent encore à s’exprimer en faisant bouger les lignes et en échappant au cadre habituel dans lequel ils s’expriment. C’est ce qu’on peut se dire cette semaine en balayant du regard l’actualité culturelle mise en avant dans les pages qui suivent. Dans Tár, la formidable Cate Blanchett est une cheffe d’orchestre arrivant au sommet de sa profession. Dans Neneh Superstar, une gamine à la peau noire se bat pour s’imposer dans l’univers ultra-blanc du ballet de l’Opéra de Paris. Du côté de la musique, on rencontre Laurent Pelly dont les mises en scène d’opéra renouvellent le genre depuis plusieurs années mais on croise aussi le jeune Pierre de Maere qui impose une personnalité unique dans la chanson française.