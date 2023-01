La «marque employeur», un atout pour attirer les talents

Attirer les bons candidats représente un défi pour les entreprises des secteurs où la pénurie de personnel se faire sentir. Cofondateur, avec Nicolas Dardenne et Pascale Detry, de la « Talent Acquisition Academy », Johan Claes y est aussi formateur en employer branding, qui se traduit en français par le terme de « marque employeur ». Cela consiste, notamment, à définir et développer l’identité et la culture de l’entreprise, à construire son image et sa réputation à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs, et à assurer son attractivité à l’égard des talents.