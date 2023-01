Delhaize: une nouveauté dans quelques magasins

Depuis le 18 janvier, six magasins Delhaize sont devenus les partenaires de Kazidomi.

L’enseigne belge propose en effet une cinquantaine de ses produits biologiques les plus vendus dans les magasins Delhaize d’Incourt et Braine-l’Alleud (Wallonie), du Delhaize du quartier Reyers et également ceux de Waregem, Deinze et Grand-Bigard.