La réaction de Marc Coucke sur l’affaire de la vente d’Anderlecht: «Cela confirme des pratiques peu recommandables»

L’enquête judiciaire sur la vente à Marc Coucke du Sporting d’Anderlecht a débouché au renvoi en correctionnelle de quatorze suspects, dont plusieurs anciens décideurs du club. Face à ce tournant dans l’affaire, le propriétaire du RSCA se dit « reconnaissant que le tribunal creuse ».

« Cela confirme une fois de plus ce que nous disons depuis longtemps : que des pratiques peu recommandables ont eu lieu et beaucoup de cadavres sont sortis du placard », a confié Coucke dans une réaction partagée par Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad. « Et cela a déjà eu de nombreuses conséquences. »