Novak Djokovic est-il vraiment diminué par une blessure? L’avis de Justine Henin à l’Open d’Australie (vidéo)

Novak Djokovic s’est qualifié mercredi pour sa dixième demi-finale de l’Open d’Australie et jusque-là il a toujours remporté le tournoi en étant arrivé dans le dernier carré. Mais cette fois il doit gérer sa cuisse.

Justine Henin a commenté cette situation, elle qui suit l’Open d’Australie pour Eurosport. « C’est difficile à dire. On n’est pas dans son intimité ni dans sa tête. Et, vu son caractère unique, il doit s’y passer beaucoup de choses », énonce-t-elle dans un premier temps.

Le Serbe a répété ne pas être en mesure de s’entraîner les jours de repos parce qu’il est « connecté à des machines plus qu’à tout autre chose, même (son) lit » pour tenter de le maintenir en état de jouer.

« Je peux comprendre que ça pose question car, à certains moments, il est au bord de l’abandon. Puis, à d’autres, il se déplace facilement. Il a expliqué avoir des hauts et des bas. C’est difficile de juger. Mais je ne suis pas très inquiète. Lui seul sait ce qu’il se passe. Il y a un souci au niveau de la cuisse, mais il peut aussi y avoir de la peur et de l’inquiétude. Et puis, c’est vrai que cela peut aussi être une manière d’évacuer la pression, lui qui est à un bon niveau depuis le début de ce tournoi ».