Tabagisme: vers une interdiction supplémentaire?

Pour Frank Vandenbroucke, il ne peut y avoir de place sur le marché pour des produits tels que les sachets de nicotine, les cigarettes électroniques et le vapotage.

« Notre objectif est d’empêcher nos enfants et nos jeunes de fumer. Si vous êtes pleinement engagé pour une génération sans tabac, vous devez vous assurer que les jeunes entrent moins en contact avec le tabagisme ou tout ce qui s’y rapporte », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a plaidé, mercredi, pour une interdiction des sachets de nicotine qui, comme les e-cigarettes et le vapotage, peuvent constituer un tremplin vers le tabagisme pour les jeunes.

Ces sachets de nicotine, qui se placent entre la lèvre supérieure et les dents, rappellent le snus, une poudre humide contenant du tabac et interdite dans toute l’Union européenne, à l’exception de la Suède. Les sachets de nicotine, eux, ne sont pas composés de tabac mais de nicotine, de fibres végétales et d’arômes qui séduisent particulièrement les jeunes. Leur coût moins élevé que celui des produits liés au tabac, accroît également leur popularité.

Un tremplin vers le tabagisme

Des recherches néerlandaises ont pourtant souligné les dangers de ces sachets de nicotine, en particulier pour les jeunes. Ils contiennent en effet suffisamment de nicotine pour provoquer une dépendance et avoir un effet néfaste sur le cerveau.