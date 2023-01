Son passé à Anderlecht: «Les dirigeants auraient pu nous laisser un peu plus de temps et de crédit»

Fin mai 2022, Laurent Deraedt décidait de suivre Felice Mazzù à Anderlecht. Quelques mois plus tard, en octobre, il recevait son C4 en même temps que son T1. « On a été touché par cette prise de décision rapide de la part des dirigeants anderlechtois. Je pense qu’ils auraient pu nous donner un peu plus de crédit et de temps quand on voit le bilan comptable des entraîneurs qui ont suivi notre passage. On ne peut pas dire qu’ils aient fait beaucoup mieux que nous. Je pense qu’on aurait pu faire quelque chose de chouette à Anderlecht. Mais les dirigeants en ont décidé autrement. Et nous, en tant qu’employés du club, on n’a eu qu’une chose à faire : se plier à la décision finale. »