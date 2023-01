Baby Detect, le test belge qui décèle jusqu’à 120 maladies graves à la naissance

Le CHU-Citadelle, le Centre de référence des maladies neuromusculaires et le Service de génétique ont mis au point le test Baby Detect. Il permet de détecter 120 maladies graves et traitables de l’enfant contre 19 avec le test actuel.

Avec quelques gouttes de sang supplémentaires, nous sommes capables de déceler 120 maladies graves et traitables de l’enfant, et la liste devrait encore s’allonger. » Voilà ce qu’annonce le Professeur Laurent Servais (CHU-Citadelle) à propos du nouveau programme Baby Detect.

Jusqu’à présent, le dépistage néonatal prévu en Fédération Wallonie-Bruxelles, appelé le test de Guthrie, permet de dépister 19 maladies graves et traitables de l’enfant. Avec le nouveau programme Baby Detect, une centaine d’autres maladies seront ajoutées à la liste.

« Plus on détecte tôt une maladie, et même idéalement avant les symptômes, plus on pourra la traiter efficacement. C’est donc une réelle avancée, tant pour les enfants et leur famille que pour la médecine en général, puisque l’ensemble des résultats nous aide à accélérer la recherche clinique dans les maladies rares », explique encore le Professeur Laurent Servais.