L’ancien Brugeois Arnaut Danjuma a passé ses tests à Everton, mais finit par rejoindre Tottenham

La presse anglaise indique que l’attaquant était tout proche de débarquer les Toffees, qu’un accord était sur la table depuis ce week-end et qu’il devait être conclu malgré le licenciement de l’entraîneur Frank Lampard. Sauf que les Spurs ont profité de cette instabilité pour entrer dans la danse et convaincre Danjuma de rejoindre Londres.

Danjuma qui compte six sélections en équipe des Pays-Bas, avait joué au Club de Bruges lors de la saison 2018-2019 et avait inscrit six buts et donné quatre assists pour les Blauw en zwart. Il avait quitté Bruges pour Bournemouth en 2019 et avait rejoint Villarreal deux ans plus tard.