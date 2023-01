Procès des attentats: en audition, Bilal El Makhoukhi a avoué avoir exfiltré les armes de la cellule

Pour rappel, l’enquête avait rapidement permis d’apprendre, grâce à une série de clichés retrouvés dans un ordinateur abandonné près de la planque schaerbeekoise de la rue Max Roos, que la cellule disposait d’un arsenal composé d’armes de poing (identifiées sur le sol de l’aéroport de Zaventem) mais aussi de cinq armes longues. Pour rappel, malgré plusieurs années de recherche, durant lesquelles ils ont fouillé plus de 180 boxes, 220 caves et de nombreux appartements, domiciles ou entrepôts, les enquêteurs n’ont jamais réussi à mettre la main sur les armes d’assaut.

C’est un élément de l’épais dossier des attentats de Bruxelles qui n’était à ce stade pas publiquement connu. Et sans doute l’une des premières révélations significatives dans ce procès. Réinterrogé par les enquêteurs sur demande de la présidente Laurence Massart, l’accusé Bilal El Makhoukhi a déclaré le 29 juin dernier qu’il avait bien récupéré après le 22 mars les armes de la cellule terroriste bruxelloise en vue de leur exfiltration. C’est ce qu’a fait savoir ce mercredi l’équipe d’enquête dans le cadre d’un exposé sur cet arsenal.

Notes de la Sûreté

Par après, des notes de la Sûreté de l’État ont mis en évidence des conversations entre Mohamed Abrini et Bilal El Makhoukhi, dans lesquelles ce dernier avait admis savoir où se trouvaient les armes et l’argent dont la cellule disposait encore peu avant les attentats.

Cela avait conforté les soupçons des enquêteurs, qui avaient déjà pu entendre dans un audio (retrouvé dans le même ordinateur) Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui évoquer un contact futur entre « Abou Ahmed » – identifié comme Oussama Atar – et un certain « Imrane » (identifié comme Bilal El Makoukhi, selon les enquêteurs), au sujet de l’avenir de ces armes après les attentats.