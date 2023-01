César: le cinéma français ne peut pas se passer des Belges

« L’innocent », de Louis Garrel, arrive en tête avec onze nominations, talonné par « La nuit du 12 », de Dominik Moll et « En corps », de Cédric Klapisch. Verdict le 24 février.

On le dit et redit, pas de cinéma français sans artistes belges. Cette année, Virginie Efira, Bouli Lanners et Lukas Dhont font partie des 113 nominations dans les 24 catégories. Résultat de 67,8 % des 4.705 membres de l’Académie des César.