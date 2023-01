Réforme des accises sur l’énergie: dans la Vivaldi, c’est ni oui ni non

Ni oui, ni non, bien au contraire. Le projet de réforme de la fiscalité de l’énergie présenté mardi (nos précédentes éditions) par Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre des Finances, est accueilli fraîchement par les partenaires de gouvernement. Pour autant, le chrétien-démocrate peut s’estimer heureux, d’autres dans la Vivaldi ont essuyé en leur temps un vrai tir de barrage après avoir osé s’avancer, comme lui l’a fait, dans leur domaine, demandez à Karine Lalieux et son projet de réforme des pensions il y a un peu plus d’un an.

En kern

Ici, donc, ça oscille : du non poli au oui réservé. Tous s’expliqueront en kern, comité ministériel restreint, vendredi. C’est une étape. Les discussions vont durer. L’idée est de trancher idéalement pour les congés de Carnaval, même chose pour ce qui concerne la réforme des pensions.