Nouvelles formules pour la Nations League et les qualifications pour l’Euro et la Coupe du monde

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé ce mercredi les nouveaux formats pour la Nations League ainsi que les qualifications européennes pour l’Euro et la Coupe du monde à partir de septembre 2024. L’objectif affiché par l’instance est de « rendre ces compétitions plus captivantes et passionnantes dans le cadre des dates existantes », tout en garantissant ne pas augmenter le nombre total de matches.

Concernant les qualifications pour les Euros et Coupes du monde, les nations seront désormais réparties en douze groupes de quatre ou cinq maximum et non plus six comme actuellement. Le premier de chaque groupe sera qualifié directement ainsi que les meilleurs deuxièmes. Les autres deuxièmes passeront par des barrages aux côtés d’équipes issues de la Nations League.