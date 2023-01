Bruxelles: le Fuse va quitter les Marolles

C’est donc la fin d’une époque. Le Fuse fêtera bien ses trente ans dans les Marolles, mais pas une année de plus. Face à la plainte d’un voisin pour nuisances sonores et aux restrictions de bruit imposées par Bruxelles Environnement (85 dB jusqu’à deux heures du matin), le célèbre club bruxellois a dit son intention de déménager endéans les deux ans, seul moyen pour régler le conflit. En échange, Bruxelles Environnement a revu ses restrictions de bruit à la baisse : elle autorise le club à organiser 90 événements par an de 23 heures à 7 heures du matin, à raison de deux maximum par semaine. Ce qui est moins qu’avant sa fermeture.

« Le Fuse nous a dit son intention de déménager dans les deux ans », explique Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement. « Pour nous, ce qui est important, c’est que dans deux ans toutes les normes soient bien respectées. Et donc, soit que des travaux aient été effectués – mais pour le Fuse, il semblerait que ces travaux ne peuvent pas être menés sans mettre à mal la stabilité du bâtiment et la fiabilité de la boîte de nuit en raison de leurs coûts très importants – soit le club déménage et c’est ce que sa direction a proposé. »

Trouver un équilibre

Du fait que le Fuse a promis de quitter les lieux d’ici deux ans, l’administration régionale leur octroie un délai pour continuer à faire faire sonner les basses, le temps de trouver un autre endroit, selon les conditions citées plus haut. « La mission de Bruxelles Environnement est de respecter l’environnement et la quiétude des riverains et il faut trouver un équilibre entre le dynamisme de la vie nocturne à Bruxelles et la quiétude et la santé des Bruxellois. »

La mort dans l’âme, le Fuse vit donc ses dernières nuits dans les Marolles.