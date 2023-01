Beaux-Arts: les employés brossent un vilain tableau de leur direction

Absences du directeur, gestion par WhatsApp et SMS, mails laissés sans réponse, signatures en souffrance, gestion à vue… Le personnel des Musées des Beaux-Arts exprime une grogne multiforme, remontant désormais de plusieurs services. Deux enquêtes psychosociales sont programmées.

Burn out, harcèlement, licenciements décrits comme « abusifs », mauvaise gestion… Suite au malaise exprimé en décembre par une partie substantielle du personnel des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique (Le Soir du 17 décembre 2022), ce n’est pas une mais deux enquêtes psychosociales qui devraient être réalisées en 2023 au sein des MRBAB.

Pour mémoire, sur base des plaintes de 31 des 176 travailleurs (il y en a davantage aujourd’hui), les syndicats CGSP et CSC avaient demandé début décembre que le service de prévention et de protection au travail de l’administration publique fédérale, Empreva, soit chargé d’une enquête psychosociale concernant le personnel de l’un des trois piliers de l’institution, à savoir la direction opérationnelle « service au public » : communication, événements, médiation, shops, billetterie, réservation, publications, partenariat, etc.