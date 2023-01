Ancien joueur du Standard, Damjan Pavlovic file en Suède: «Le 47 en l’honneur de ma ville d’Eupen»

C’est en Suède, où il était arrivé mardi, qu’on a retrouvé Damjan Pavlovic. À Degersfors précisément, une ville d’un peu plus de 7.000 âmes, où il a passé mercredi sur l’heure de midi sa visite médicale avant de signer son contrat, sous forme d’un prêt d’un an avec option d’achat, en faveur d’un club qui avait terminé à la 13e place du championnat de division 1 suédoise et affiche, pour la saison à venir, qui reprendra début avril, de solides ambitions.