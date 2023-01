Championnats d’Europe de patinage artistique: Loena Hendrickx, l’ambition à lames

La scène se passe il y a deux semaines sur la patinoire du complexe SportOase de Deurne. Sous le regard de son frère Jorik, Loena Hendrickx fait ses gammes entre deux conseils de celui qui est aussi devenu son entraîneur depuis deux ans. Deux équipes de télé et la presse nationale ont fait le déplacement pour venir récolter ses dernières impressions avant les championnats d’Europe de patinage artistique programmés du 25 au 29 janvier à Espoo, en Finlande. La Campinoise enchaîne les lutz et les flips avec les pirouettes sans trembler. « Mon ambition, c’est de remporter l’or », lance-t-elle quand on l’interroge à l’issue de sa séance. « Je sais que si je suis à mon meilleur niveau et si je ne commets pas d’erreur, c’est possible. »