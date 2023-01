Nouveau cas de viol sur un campus bruxellois Une étudiante en première année de cuisine dans l’enseignement néerlandophone a été abusée sexuellement en pleine journée le 25 octobre dernier. Le parquet de Bruxelles confirme les faits.

Photo News.

Par la rédaction Publié le 25/01/2023 à 19:46 Temps de lecture: 2 min

Un viol a été commis sur un campus bruxellois le 25 octobre 2022 au Ceria, à Anderlecht. Une étudiante en première année de cuisine dans l’enseignement néerlandophone a été abusée sexuellement en pleine journée, lors de la pause de Midi, relate la RTBF.

La victime s’est ensuite rendue à l’hôpital Saint-pierre au centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS).

Selon La Dernière Heure, mi-janvier, la mère de la victime a rencontré le directeur de l’école Castor. Selon nos confrères, elle dit ne pas avoir réussi à savoir si l’agresseur avait, ou non, été exclu. Après cette réunion, c’est avec stupeur qu’elle a aperçu le violeur sur le campus.

« Pas de commentaire »

Le parquet de Bruxelles confirme les faits, selon La DH. « Un procès-verbal a été dressé. Comme il s’agit d’un dossier de mœurs, nous ne ferons pas de commentaire », explique au tabloïd Stefan Vandevelde, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Contactée par la RTBF, la responsable de la communication du réseau d’école GO de la communauté flamande explique ne pas pouvoir donner plus de détails « dans l’intérêt de l’enquête et pour protéger la vie privée des personnes concernées. »

Il y a quelques semaines, une étudiante de 21 a été également violée sur le campus ULBiste de la Plaine. Son agresseur a pu être arrêté et traduit en justice.