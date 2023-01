Hadja Lahbib sur la guerre en Ukraine: «Je ne crains pas une escalade»

Chaque mercredi, dans la foulée du JT de 19h, un nouveau rendez-vous fait son apparition sur RTL. « RTL Info Signatures » met sur le gril des invités de divers horizons (politique, sports, culture…).

Concrètement, il s’agit d’un entretien hebdomadaire mené par Christophe Deborsu avec le présentateur du journal et un journaliste du Soir, de Sudinfo ou de DPG Media. C’est la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) qui était sous le feu des questions pour la première de ce soir.

La guerre en Ukraine

Interrogée sur le grand dossier des chars envoyés à l’Ukraine, la ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle ne « craignait pas une escalade ». « Je crains surtout que cette guerre s’éternise. Il faut savoir ce que l’on veut et notamment quel monde on a envie de léguer à nos enfants. Ce sont ces questions-là qu’il faut se poser quand on parle de la guerre en Ukraine car elle a un impact sur le monde entier et sur le quotidien. L’inflation, la crise de l’énergie, notre sentiment d’insécurité quand Poutine brandit la menace de l’arme nucléaire… L’objectif est de sortir l’Ukraine de cette crise le plus rapidement possible et qu’on puisse s’asseoir autour d’une table pour négocier la paix. »

Le cas d’Olivier Vandecasteele

Au sujet de la détention d’Olivier Vandecasteele, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que le délai de son retour sur le territoire belge était hors de sa portée. « Ce n’est pas entre mes mains. Mais on a multiplié les actions. C’est une de nos priorités. Il y a plusieurs pistes envisagées. Je n’exclus pas de me rendre sur place. Je ne suis pas quelqu’un qui a peur de faire mes valises, croyez-moi. Je fais tout pour qu’il puisse revenir. On y travaille jour et nuit. »