La confirmation officielle n’interviendra que vendredi à l’issue du conseil des ministres afin que « certains partis n’en profitent pas pour lancer des polémiques pour déclarer que la Belgique donne trop à l’Ukraine ». Mais la décision est bel et bien prise : la Belgique va doubler son aide militaire à destination de l’Ukraine. Interrogée la semaine dernière à la Chambre, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a rappelé que « le montant de l’aide actuelle, sans compter le matériel antichar et antiaérien, s’élève déjà à 90 millions d’euros ». Sans dévoiler le contenu des discussions du prochain conseil des ministres, elle acceptait, ce mercredi soir, de répéter qu’elle va demander que la Belgique ajoute à ce montant « une aide substantielle » qui comprendra, cette fois, « du matériel de défense antiaérienne, de lutte antichar et davantage de munitions ». Le montant de cette aide sera, lui aussi, de 90 millions d’euros.

« Nous n’avons plus de chars dans les stocks de la Défense belge »

A l’heure où de nombreux pays, à la tête desquels les Etats-Unis et l’Allemagne et la Pologne, annoncent l’envoi de chars vers l’Ukraine, la Belgique n’en enverra pas. Et pour cause, elle n’en a plus depuis longtemps, comme l’a rappelé la ministre ce mercredi sur Bel-RTL. « Nous n’avons plus de chars dans les stocks de la Défense belge. Il y a une dizaine années, il a été décidé de vendre ces chars, 10.000 à 15.000 euros pièce. Rien ne nous empêche de les racheter, mais ils ne sont pas opérationnels. Et des entreprises belges se font une marge déraisonnable avec un prix de revente proposé de 500.000 euros pièce alors qu’il n’y a eu aucun travail de remise en état. »