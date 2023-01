Asile: l’Europe veut augmenter le nombre de retours

L’an dernier, 924.000 hommes, femmes et enfants ont demandé une protection internationale au sein de l’Union européenne. « Un chiffre qui est en hausse de près de 50 % par rapport à 2021 », commentait, cette semaine, la commissaire européenne en charge de la Migration. En termes absolus, ce sont l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Autriche qui enregistrent le plus grand nombre de demandes d’asile. Proportionnellement au nombre d’habitants, Chypre se classe en tête du classement, devant l’Autriche et la Grèce, la Belgique étant sixième.