Détention d’Olivier Vandecasteele: Hadja Lahbib n’exclut pas de se rendre en Iran

La chaîne RTL inaugurait mercredi soir, dans la foulée du JT, une nouvelle émission baptisée « RTL Info Signatures », en partenariat avec « Le Soir », et visant à interroger chaque semaine une personnalité venue d’horizons divers (politique, sportif, culturel, économique…). Et pour la première, c’est Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, qui était interviewée (d’abord dix minutes en télé, puis une bonne douzaine sur les plateformes numériques, site et application).

Sans pouvoir donner beaucoup de détails étant donné que la vie d’un homme est en jeu, Hadja Lahbib est revenue sur les tentatives de libération d’Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge détenu en Iran depuis le 24 février dernier. « Nous travaillons sur toutes les pistes », a-t-elle affirmé – donc pas seulement l’échange avec un diplomate iranien condamné chez nous en 2021 à 20 ans de prison pour un projet d’attentat avorté. Et elle n’a pas exclu de se rendre en Iran, pour autant que ce voyage puisse apporter « une issue positive et déterminante », les conditions n’étant pas encore réunies à ce stade selon elle.