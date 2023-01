Nicolas Sarkozy a touché 3,3 millions pour de mystérieux conseils financiers

L’ancien chef de l’Etat a touché plus de 3 millions d’euros en 2018, officiellement en tant que conseiller d’un fonds d’investissement luxembourgeois. Mais des témoignages et documents obtenus par Mediapart et EIC sèment le doute sur la réalité de sa prestation ainsi que sur l’origine des fonds qu’il a reçus.

Le 10 août 2018, Nicolas Sarkozy a reçu sur l’un de ses comptes bancaires personnels, ouvert à la banque Edmond de Rothschild, deux virements pour un montant total de plus de 3 millions d’euros. L’argent provient de deux sociétés luxembourgeoises liées au fonds d’investissement Peninsula Capital.

On savait que l’ancien président de la République gagnait très bien sa vie comme avocat et conférencier. Mais on ignorait qu’il travaillait aussi dans la finance. C’est en tout cas ce qu’a écrit le cabinet d’avocats de Peninsula à Edmond de Rothschild pour justifier l’origine des fonds versés à l’ex-président français. Selon ce courrier « strictement confidentiel », Nicolas Sarkozy a donné des conseils à Peninsula au sujet d’un investissement dans l’entreprise ferroviaire italienne NTV et a touché un intéressement sur la plus-value réalisée.