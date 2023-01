Amallah, Vanzeir, Nainggolan, Duranville…: les principales infos du mercato de ce mercredi 25 janvier

Après une tentative cet été, le Borussia Dortmund va bel et bien s’offrir les services de Julien Duranville, jeune pépite d’Anderlecht. Le club allemand a trouvé un accord avec le RSCA et le jeune joueur passera sa visite médicale ce jeudi à Dortmund avant de s’engager pour quatre ans et demi.

Les Red Bulls souhaiteraient que l’attaquant limbourgeois de 24 ans, arrivé à l’Union durant l’été 2020, participe à leur stage en Californie prévu au début du mois de février et qui servira à préparer la prochaine saison de MLS. New York jouera son premier match de championnat le 25 février contre Orlando City SC.

Danjuma qui compte six sélections en équipe des Pays-Bas, avait joué au FC Bruges lors de la saison 2018-2019 et avait inscrit six buts et donné quatre assists pour les Blauw en zwart. Il avait quitté Bruges pour Bournemouth en 2019 et avait rejoint Villareal deux ans plus tard.