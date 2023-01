Coach de l’année: Wouter Vrancken dribble Felice Mazzù

Il y avait un certain suspense pour le titre de coach de l’année dans la mesure où aucun des candidats n’avait connu une année 2022 équilibrée, hormis peut-être Hein Vanhaezebrouck avec la conquête de la Coupe au printemps dernier et un hiver européen pour les Buffalos. Pour la première moitié de saison, le nom de Felice Mazzù revenait avec insistance suite à l’épopée de l’Union qui n’avait plié face à Bruges qu’au bout des Champions Playoffs ; pour la seconde partie de l’année, Wouter Vrancken était le plus plébiscité compte tenu de la « promenade de santé » en tête de la Jupiler Pro League même si la concurrence de Karel Geraerts à l’occasion de sa première mission comme T1 était sérieuse, à l’image du classement actuel après deux tiers de championnat. Sa participation à l’aventure unioniste en qualité de T2 de Felice Mazzù (nettement moins chanceux avec Anderlecht avant son retour au SC Charleroi) ne pouvait entrer en ligne de compte.