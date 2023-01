Espoir de l’année: El Khannouss, un point devant De Ketelaere

Figurant déjà parmi les grandes révélations de la saison et sortant à peine d’une première participation à la Coupe du monde, Bilal El Khannouss (18 ans) sait d’ores et déjà qu’il ne sera plus un anonyme sur les terrains belges et sans doute bientôt européen. S’il pensait être présent à Anvers juste pour être aux côtés de son coach Wouter Vrancken, il a eu la surprise de l’annonce, par écran interposé, de son élection au titre d’espoir de l’année par Walid Regragui, Remco Evenepoel et Mousa El Habchi (le vidéo-analyste qui est à la base de son choix pour le Maroc). « J’essaye de ne pas trop repenser à la Coupe du monde, le plus important maintenant est de prendre des points avec Genk », expliquait-il avant de vivre une nouvelle grande émotion dans sa jeune carrière en devançant Charles de Ketelaere d’une seule unité !