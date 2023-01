Evrard, De Bruyne et Heynen aussi primés

Soulier d’Or féminin. C’est l’année des gardiens de but à l’occasion du référendum 2022. Juste avant Simon Mignolet, Nicky Evrard (OH Louvain) a été élue Soulier d’Or chez les femmes devant Tessa Wullaert (qui l’avait déjà gagné 3 fois) et Sari Kees.

Gardien de l’année. Sans surprise, juste avant le début de la cérémonie, Simon Mignolet savait déjà qu’il ne rentrerait pas les mains vides. Pour la 4e fois d’affilée, il a été élu gardien de l’année avec une large avance.

Meilleur belge à l’étranger. Le triomphe des gardiens n’a cependant pas été complet. Malgré le gain de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Thibaut Courtois a été devancé par Kevin De Bruyne. Trossard complète le podium à distance raisonnable.