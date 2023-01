Nicky Evrard, l’autre Soulier d’Or ganté

Il était écrit quelque part que cette édition 2022 du référendum organisé par « Het Laatste Nieuws » serait historique. Juste avant Simon Mignolet chez les hommes, la gardienne de but Nicky Evrard (OH Louvain) est la grande gagnante chez les femmes.

La tradition est plus récente pour le foot féminin, qui a été mis à l’honneur pour la première fois à l’occasion du gala du Soulier d’Or 2016. La première lauréate avait été Tessa Wullaert, élue encore deux autres fois (2018 et 2019) et meilleure marqueuse de l’histoire des Red Flames (71 buts en 117 caps), figurait à nouveau parmi les favorites. Comme la saison passée, elle a encaissé la déception d’être devancée par une autre Red Flame (Janice Cayman en 2021). Pour la première fois de sa courte existence côté féminin, une gardienne de but a été élue : Nicky Evrard (OH Louvain).