«À propos», le podcast du Soir du 26 janvier: pourquoi Macron s’embourbe dans la réforme des retraites

Par Pierre Fagnart et Camille Petoud

En France, le projet de réforme des retraites occupe le haut de l’actualité. Il a été présenté en conseil des ministres et le gouvernement d’Élisabeth Borne ne fléchit pas, malgré une mobilisation massive de la population la semaine dernière. De nouvelles journées d’action sont prévues mais rien ne semble pouvoir faire changer le cap d’Emmanuel Macron. Pourquoi ce projet crispe-t-il autant ? Quels sont les enjeux ? La réforme passera-t-elle l’épreuve de l’assemblée nationale ? Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. On l’a appelée pour tout comprendre du dossier.

Ce mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz donnait son accord pour livrer à l’armée ukrainienne des chars lourds, 14 Léopard 2 vont être envoyés. La Russie réagit et dénonce « une décision extrêmement dangereuse ». De son côté l’Ukraine félicite ce premier pas. Qu’est-ce que ces chars européens vont changer pour les Ukrainiens ? L’armée est-elle préparée à les recevoir ? Camille Petoud a posé la question à Frédéric Delepierre du service société.

Des trajets en train… silencieux. Vous en avez peut-être rêvé, la SNCB l’a fait. La compagnie ferroviaire teste la mise en place de compartiments silencieux. Les voyageurs en 2nde classe pourront choisir entre voiture classique et voiture plus calme. Le concept existe depuis plus de 20 ans aux Pays-Bas. En Belgique pour l’instant, seules 2 lignes sont concernées. Pour en parler, au téléphone avec nous : Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

