Ukraine: des alliés coincés dans des enjeux schizophrènes

Entre la volonté de ne pas rejouer les accords de Munich de 1938 et la crainte d’attiser le conflit, la marge de manœuvre est étroite.

Certains l’avaient « pronostiqué » : à la fin, le chancelier Olaf Scholz rejoindrait pleinement l’accroissement de l’aide militaire à l’Ukraine validé la semaine dernière par les autres pays européens et les Etats-Unis. Comme dans tant d’autres dossiers, l’Allemagne finirait par dire « oui » à l’envoi des fameux chars Leopard et faire ainsi sa part, jugée cruciale, dans le soutien à Kiev. La pression était forte sur le chancelier allemand, exercée de toutes parts – les alliés, les instances européennes, ses propres alliés au gouvernement et une partie de l’opinion publique.

Le « go » allemand est venu ce mercredi et, dans la foulée, les autres pays européens en possession de chars Leopard se sont engagés à livrer ce matériel, tandis que les Américains faisaient de même pour leurs chars Abrams.

Kiev se disait (partiellement) soulagé, Moscou disait, lui, toute sa furie.