Simon Mignolet triomphe au Soulier d’Or: «Je suis fier de rejoindre les autres gardiens au palmarès»

Simon Mignolet est devenu le 6e gardien à remporter le Soulier d’Or. Le portier du Club de Bruges s’est imposé avec la plus grande différence de points de l’histoire. Avec 684 points, 451 points le séparent de son équipier danois Casper Nielsen, 2e avec 233 points.

Avant Mignolet, Michel Preud’homme (1987 et 1989), Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) ont aussi remporté le Soulier d’Or. « Je savais que j’étais favori, mais je n’avais pas de contrôle sur les votants. Je suis fier d’avoir gagné et de rejoindre les autres gardiens au palmarès, surtout avec la plus grande différence de points de l’histoire », a confié Mignolet en conférence de presse.