BW Open: l’exploit du jour pour Gauthier Onclin

Avec six Belges au programme, dont David Goffin en soirée, on a refusé du monde ce mercredi à Louvain-La-Neuve. Les privilégiés de cette 3e journée n’ont en tout cas pas regretté le déplacement. Ils ont vu l’exploit belge du jour, de la raquette de Gauthier Onclin, 338e mondial à 21 ans, et issu des qualifs. Sans avoir froid aux yeux, le Liégeois a battu le Français Ugo Humbert (106e mondial, mais ex-25e) en 1h24 : 7-5, 6-1 ! Le protégé de Steve Darcis, au sein du Team Pro de l’AFT, est parvenu à sauver deux balles de set, à 4-5 dans la première manche, avant de complètement renverser la vapeur et d’enlever le plus beau succès de sa carrière !