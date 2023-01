Mike Trésor (Genk), 3e au classement du Soulier d’Or: «Surpris d’être sur le podium»

À l’instar du Soulier d’Or 2021 Paul Onuachu, qui a fini juste au pied du podium grâce à la première moitié du championnat, Mike Trésor a fait une percée en finissant 3e uniquement avec son score du 2e tour (il finit 2e derrière l’inamovible Mignolet).

« Cela me fait plaisir d’être présent au gala d’autant plus qu’il s’agit bien sûr de la première fois », a confié Trésor. « Je suis quand même surpris parce que je ne m’attendais pas à être sur le podium. Jusqu’à l’été dernier, je n’avais pas beaucoup joué. Il y a eu beaucoup de changements dans cette période-là, notamment un nouveau coach qui m’a donné ma chance et du temps de jeu. Jusqu’à présent, j’ai fait de mon mieux. L’équipe et très rodée et cela a aidé aux performances. Je suis satisfait. Avec Vrancken, j’ai retrouvé un coach comme j’avais à Willem II (NDLR : Adrie Koster), dans le sens que ce sont des coaches qui prennent le temps de comprendre le joueur et surtout comprendre le football pour pouvoir exploiter au mieux les qualités du joueur. Pas seulement pour le joueur en lui-même mais pour toute l’équipe. Je lui suis très reconnaissant parce que j’ai connu beaucoup de coaches qui ne prennent pas ce temps. Pour l’instant, j’essaye de faire de mon mieux et de rendre cette confiance au coach et à l’équipe. »