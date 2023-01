Vol de vélo: une nouvelle mesure pour lutter contre ce fléau

Le pouvoir fédéral et les Régions ont conclu un accord de coopération en vue de mettre sur pied un registre central de vélos « my bike », une façon de lutter contre le fléau que constitue le vol de bicyclettes, ont annoncé dans un communiqué commun le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, et les ministres régionaux Philippe Henry, Barbara Trachte et Lydia Peeters.

En 2020, ce ne sont pas moins de 70 vélos qui ont été volés quotidiennement, soit 24.592 vélos pour l’année entière. Du moins si on s’en réfère aux vols qui ont été déclarés à la police car, selon l’Institut Vias, moins de la moitié des victimes d’un vol de vélos le signalent à la police. Outre le préjudice financier, ce phénomène est également un frein à l’usage des deux-roues dans les déplacements quotidiens.

Le gouvernement fédéral a intégré la lutte contre le vol de vélo dans le Plan National de Sécurité, afin d’inviter les zones de police locale à y être plus attentives. De même, à l’initiative du ministre fédéral de la Mobilité, un registre national vélos appelé MyBike va voir le jour, s’inspirant du registre bruxellois existant sous le nom MyBike.Brussels et sur lequel 37.000 vélos sont enregistrés.

Ce registre a fait l’objet de presque deux ans de négociation. Les gouvernements wallon et bruxellois ont déjà validé un accord de coopération créant ce registre. Vendredi, ce sera au tour des gouvernements fédéral et flamand.

La base de données sera gérée par le fédéral et consultable par les services de police. Son développement a déjà débuté. Les Régions commenceront d’ici peu à construire le portail destiné aux utilisateurs.

Les propriétaires d’un vélo pourront demander gratuitement un autocollant qui sera appliqué sur le cadre du vélo et ne pourra pas être enlevé. Les Régions se chargeront de cette partie du travail. Il est question d’un envoi par la poste. Sur cet autocollant, un code unique sera inscrit. Le registre permettra au propriétaire du vélo de se connecter de manière sécurisée. Il pourra y sauvegarder les données de son vélo, mais également déclarer un vol. Lors de l’achat d’un vélo d’occasion, l’acheteur potentiel pourra scanner le code sur le vélo et vérifier s’il a été signalé comme volé par le propriétaire.